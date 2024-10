EQS-Adhoc: Blue Cap AG verkauft Tochtergesellschaft nokra an Vishal Precision Group

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Blue Cap AG verkauft Tochtergesellschaft nokra an Vishal Precision Group



30.09.2024 / 12:48 CET/CEST

München, 30. September 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute einen Vertrag über den Verkauf der 90%-Beteiligung nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH („nokra“) geschlossen. Käufer ist Vishay Precision Group (“VPG”). Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im einstelligen Millionenbereich und gut 1 Mio. Euro über der Net-Asset-Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Der Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich rund 21 % und einem Multiple auf das eingesetzte Kapital von rund 6x. nokra, die seit 2014 zur Blue Cap gehörte, stellt hochpräzise, laser-optische Messsysteme für die automatische Inline Prüfung geometrischer Größen her. Typische Anwendungsbereiche sind die Ebenheitsmessung von Blechen und Tafeln, die Dickenmessungen von Bandmaterialien, die Krümmung von Windschutzscheiben sowie 3D-Maße von heißen Schmiedeteilen. Aufgrund der geringen Größe von nokra gibt es transaktionsbedingt keine Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2024. So erwartet der Vorstand weiterhin einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 in einer Bandbreite von 270-290 Mio. Euro und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 8,5-9,5 %. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-0

ir@blue-cap.de



