19.12.2025 14:39:54

EQS-Adhoc: Cantourage Group SE erwartet EBITDA 2025 über aktueller Markterwartung auf Basis vorläufiger Zahlen

EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Cantourage Group SE erwartet EBITDA 2025 über aktueller Markterwartung auf Basis vorläufiger Zahlen

19.12.2025 / 14:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 19. Dezember 2025 – Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) hat bei der Analyse vorläufiger, noch ungeprüfter Konzerngeschäftszahlen und entsprechender aktueller Hochrechnungen festgestellt, dass das operative Ergebnis (EBITDA) für den Zeitraum Januar bis November 2025 bei rund EUR 5,5 Mio. liegt. Die aktuelle Markterwartung (Konsensus der beiden die Gesellschaft abdeckenden Analystenhäuser) für das Gesamtjahr 2025 liegt bei EUR 4,8 Mio. EBITDA.

Nach aktueller Einschätzung geht der Vorstand davon aus, dass das EBITDA für das Gesamtjahr 2025 in einer Bandbreite von EUR 5,5 Mio. – EUR 6,5 Mio. liegen und damit die aktuelle Markterwartung übertreffen wird.

Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Cantourage Group SE wie geplant im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlichen.



Ende der Insiderinformation

19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@cantourage.com
Internet: https://www.cantourage.com/
ISIN: DE000A3DSV01
WKN: A3DSV0
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2249332

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249332  19.12.2025 CET/CEST

