fox e-mobility Aktie

WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

01.12.2025 17:47:23

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

01.12.2025 / 17:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eintragung der Kapitalerhöhung

Heute wurde im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung (ad hoc Meldung vom 17. November 2025 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/887958416/) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00 im Handelsregister eingetragen. Die von den Aktionären gezeichneten 311.317 neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 in deren Wertpapierdepots verbucht sein und auch am gleichen Tag im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf und den Sekundärmärkten Berlin und Hamburg unter der bisherigen ISIN DE000A40ZV71 handelbar sein.

Der Vorstand verschiebt die für den 3.Dezember 2025 angekündigte Mitteilung auf Ende nächster Woche.

 



Ende der Insiderinformation

01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2238452

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238452  01.12.2025 CET/CEST

