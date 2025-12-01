EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung



01.12.2025 / 17:47 CET/CEST

Eintragung der Kapitalerhöhung

Heute wurde im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung (ad hoc Meldung vom 17. November 2025 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/887958416/) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00 im Handelsregister eingetragen. Die von den Aktionären gezeichneten 311.317 neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 in deren Wertpapierdepots verbucht sein und auch am gleichen Tag im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf und den Sekundärmärkten Berlin und Hamburg unter der bisherigen ISIN DE000A40ZV71 handelbar sein.

Der Vorstand verschiebt die für den 3.Dezember 2025 angekündigte Mitteilung auf Ende nächster Woche.