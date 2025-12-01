fox e-mobility Aktie
WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71
|
01.12.2025 17:47:23
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Eintragung der Kapitalerhöhung
|
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Eintragung der Kapitalerhöhung
Heute wurde im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung (ad hoc Meldung vom 17. November 2025 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/887958416/) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00 im Handelsregister eingetragen. Die von den Aktionären gezeichneten 311.317 neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 in deren Wertpapierdepots verbucht sein und auch am gleichen Tag im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf und den Sekundärmärkten Berlin und Hamburg unter der bisherigen ISIN DE000A40ZV71 handelbar sein.
Der Vorstand verschiebt die für den 3.Dezember 2025 angekündigte Mitteilung auf Ende nächster Woche.
Ende der Insiderinformation
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
|EQS News ID:
|2238452
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238452 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten
Analysen zu fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzung
|0,58
|31,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.