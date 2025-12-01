fox e-mobility Aktie
WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71
|
01.12.2025 17:47:23
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: registration of the capital increase
|
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Key word(s): Capital Increase
Registration of the Capital Increase
Today, as part of the implementation of the cash capital increase (ad hoc announcement of 17 November 2025 https://fox-em.com/newsfeed/adhoc/887958411/ ), the increase of the company's share capital from EUR 732,893.00 to EUR 1,044,210.00 was registered in the Commercial Register. The 311,317 new shares subscribed by the shareholders are expected to be credited to their securities accounts starting 8 December 2025 and will also be tradable on the same day on the open market of the Düsseldorf Stock Exchange and the secondary markets in Berlin and Hamburg under the existing ISIN DE000A40ZV71.
The Management Board is postponing the announcement scheduled for 3 December 2025, until the end of next week.
End of Inside Information
01-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg
|EQS News ID:
|2238452
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2238452 01-Dec-2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzung
|0,58
|31,82%
