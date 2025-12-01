Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

fox e-mobility Aktie

WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

01.12.2025 17:47:23

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: registration of the capital increase

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Key word(s): Capital Increase
fox e-mobility AG: registration of the capital increase

01-Dec-2025 / 17:47 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Registration of the Capital Increase

Today, as part of the implementation of the cash capital increase (ad hoc announcement of 17 November 2025 https://fox-em.com/newsfeed/adhoc/887958411/ ), the increase of the company's share capital from EUR 732,893.00 to EUR 1,044,210.00 was registered in the Commercial Register. The 311,317 new shares subscribed by the shareholders are expected to be credited to their securities accounts starting 8 December 2025 and will also be tradable on the same day on the open market of the Düsseldorf Stock Exchange and the secondary markets in Berlin and Hamburg under the existing ISIN DE000A40ZV71.

The Management Board is postponing the announcement scheduled for 3 December 2025, until the end of next week.



End of Inside Information

01-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Germany
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2238452

 
End of Announcement EQS News Service

2238452  01-Dec-2025 CET/CEST

