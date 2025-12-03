Good Brands Aktie
WKN DE: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0
|
03.12.2025 18:43:53
EQS-Adhoc: Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen
|
EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung
Der Aufsichtsrat der Good Brands AG hat am heutigen Tage, den 03.12.2025, Henrik Sabban zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Henrik Sabban ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ende der Insiderinformation
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Good Brands AG
|Turleystraße 8
|68167 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0151 - 17485936
|E-Mail:
|langner@goodbrands-ag.com
|Internet:
|www.goodbrands-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AA5A0
|WKN:
|A2AA5A
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2240016
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240016 03.12.2025 CET/CEST
