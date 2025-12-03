Good Brands Aktie

WKN DE: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0

03.12.2025 18:43:53

EQS-Adhoc: Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung
Good Brands AG: Henrik Sabban zum Vorstand berufen

03.12.2025 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Good Brands AG hat am heutigen Tage, den 03.12.2025, Henrik Sabban zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Henrik Sabban ist einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.



Ende der Insiderinformation

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0151 - 17485936
E-Mail: langner@goodbrands-ag.com
Internet: www.goodbrands-ag.com
ISIN: DE000A2AA5A0
WKN: A2AA5A
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2240016

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240016  03.12.2025 CET/CEST

