Good Brands Aktie

Good Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 18:19:08

EQS-DD: Good Brands AG: Henrik Sabban, Henrik Sabban wurde am heutigen Tage, den 03.12.2025, zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Zur langfristigen Bindung an die Good Brands AG wurde ein ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 18:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Henrik
Nachname(n): Sabban

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Good Brands AG

b) LEI
8945004V2BO4V3PUGH28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A2AA5A0

b) Art des Geschäfts
Henrik Sabban wurde am heutigen Tage, den 03.12.2025, zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Zur langfristigen Bindung an die Good Brands AG wurde ein Aktienoptionsprogramm mit Herrn Sabban vereinbart. Das Programm bezieht sich auf 5,0% der Aktien der Good Brands AG bzw. 47.566 Aktien der Good Brands AG. Die dafür notwendigen Aktien werden vollumfänglich durch die Gründungsaktionäre Langner Asset Management GmbH und Matthias Storch Ventures GmbH zur Verfügung gestellt. Eine Kapitalerhöhung für die Umsetzung des Aktienoptionsprogramm erfolgt nicht. Als Ausübungspreis wurde der heutige Aktienkurs von 13,00 EUR pro Aktie vereinbart. Das Optionsrecht ist an die Tätigkeit als Vorstand gekoppelt. Die Berechtigung zur Ausübung der Option erfolgt in mehreren Schritten. Rund ein Drittel der Option (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2026, ein weiteres Drittel (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2027 und ein weiteres Drittel (16.170 Aktien) kann ab dem 31.12.2028 ausgeübt werden.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Internet: www.goodbrands-ag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102204  03.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Good Brands AGmehr Nachrichten