IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
21.11.2025 11:05:03
EQS-Adhoc: IVU beruft Petra Meiser als CFO in den Vorstand
|
EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie
Berlin, 21. November 2025 | Der Aufsichtsrat beruft Petra Meiser zum 1. April 2026 als CFO in den Vorstand der IVU Traffic Technologies AG.
Petra Meiser (47) ist studierte Wirtschaftsjuristin und begann ihre Karriere im Finanz- und Strategiebereich bei der damaligen DaimlerChrysler AG. In den folgenden Jahren übernahm sie verschiedene Führungspositionen, unter anderem als ‚Global Head of Corporate M&A‘ bei der damaligen Daimler AG und später als CFO beim niederländischen Softwarespezialisten Here Technologies. Zuletzt arbeitete sie als Equity Partnerin bei der Strategieberatung EY Parthenon.
Als neue Finanzvorständin der IVU verantwortet Petra Meiser künftig die Bereiche Finanzen, Recht und Compliance, dies beinhaltet auch die Beziehung zu nationalen und internationalen Investoren. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und CEO Martin Müller-Elschner (57) und COO Leon Struijk (55) ist der Vorstand der IVU nun wieder komplett.
Kontakt:
René Schwuchow
Investor Relations
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
T +49.30.85906-0
ir@ivu.de
www.ivu.de
Ende der Insiderinformation
21.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2231020
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231020 21.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVU Traffic AGmehr Nachrichten
|
11:05
|EQS-Adhoc: IVU appoints Petra Meiser as CFO to the Executive Board (EQS Group)
|
11:05
|EQS-Adhoc: IVU beruft Petra Meiser als CFO in den Vorstand (EQS Group)
|
20.11.25