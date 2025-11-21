IVU Traffic Aktie

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

21.11.2025 11:05:03

EQS-Adhoc: IVU beruft Petra Meiser als CFO in den Vorstand

EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie
IVU beruft Petra Meiser als CFO in den Vorstand

21.11.2025 / 11:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 21. November 2025 | Der Aufsichtsrat beruft Petra Meiser zum 1. April 2026 als CFO in den Vorstand der IVU Traffic Technologies AG.

Petra Meiser (47) ist studierte Wirtschaftsjuristin und begann ihre Karriere im Finanz- und Strategiebereich bei der damaligen DaimlerChrysler AG. In den folgenden Jahren übernahm sie verschiedene Führungspositionen, unter anderem als ‚Global Head of Corporate M&A‘ bei der damaligen Daimler AG und später als CFO beim niederländischen Softwarespezialisten Here Technologies. Zuletzt arbeitete sie als Equity Partnerin bei der Strategieberatung EY Parthenon.

Als neue Finanzvorständin der IVU verantwortet Petra Meiser künftig die Bereiche Finanzen, Recht und Compliance, dies beinhaltet auch die Beziehung zu nationalen und internationalen Investoren. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und CEO Martin Müller-Elschner (57) und COO Leon Struijk (55) ist der Vorstand der IVU nun wieder komplett.
Kontakt:
René Schwuchow
Investor Relations
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
T +49.30.85906-0
ir@ivu.de
www.ivu.de
 


Ende der Insiderinformation

21.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 85906-0
Fax: +49 (0)30 85906-111
E-Mail: kontakt@ivu.de
Internet: www.ivu.de
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2231020

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231020  21.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu IVU Traffic AGmehr Nachrichten