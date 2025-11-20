IVU Traffic Aktie

IVU Traffic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 10:40:23

EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2025

EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2025

20.11.2025 / 10:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die IVU setzt den profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fort. Der Umsatz steigt im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf 101.713 T€ (2024: 86.006 T€) und das Rohergebnis erhöht sich um 14 % auf 83.149 T€ (2024: 73.134 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 6.533 T€ (2024: 3.955 T€) um 65 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Die Lösungen der IVU sind weiterhin sehr gefragt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 gehen wir unverändert von einem Konzernumsatz von über 140 Mio. € (Ist 2024: 133,7 Mio. €), einem Rohergebnis von über 120 Mio. € (Ist 2024: 113,4 Mio. €) und einem  Betriebsergebnis (EBIT) von rund 18 Mio. €  (Ist 2024: 16,8 Mio. €) aus.

Die Quartalsmitteilung Q3-2025 steht hier bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte  
 

20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 85906-0
Fax: +49 (0)30 85906-111
E-Mail: kontakt@ivu.de
Internet: www.ivu.de
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2231018

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231018  20.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IVU Traffic AGmehr Nachrichten