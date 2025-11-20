IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
20.11.2025 10:40:23
EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2025
|
EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Die IVU setzt den profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fort. Der Umsatz steigt im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf 101.713 T€ (2024: 86.006 T€) und das Rohergebnis erhöht sich um 14 % auf 83.149 T€ (2024: 73.134 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 6.533 T€ (2024: 3.955 T€) um 65 % über dem Vorjahresvergleichszeitraum.
Die Lösungen der IVU sind weiterhin sehr gefragt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 gehen wir unverändert von einem Konzernumsatz von über 140 Mio. € (Ist 2024: 133,7 Mio. €), einem Rohergebnis von über 120 Mio. € (Ist 2024: 113,4 Mio. €) und einem Betriebsergebnis (EBIT) von rund 18 Mio. € (Ist 2024: 16,8 Mio. €) aus.
Die Quartalsmitteilung Q3-2025 steht hier bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte
20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2231018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231018 20.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVU Traffic AGmehr Nachrichten
|
10:40
|EQS-News: IVU AG publishes Quarterly Report Q3-2025 (EQS Group)
|
10:40
|EQS-News: IVU AG veröffentlicht Quartalsmitteilung Q3-2025 (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Martin Müller-Elschner, sell (EQS Group)
|
22.09.25