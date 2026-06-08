MOBOTIX Aktie
WKN DE: 521830 / ISIN: DE0005218309
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08.06.2026 17:12:33
EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat
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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Langmeil, 08. Juni 2026 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Tobias Eiblmeier, hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats am 08. Juni 2026 mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niedergelegt.
Das gerichtliche Verfahren zur Bestellung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats wurde eingeleitet.
Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Tobias Eiblmeier für die geleistete Zusammenarbeit.
Kontakt:
Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com
Ende der Insiderinformation
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MOBOTIX AG
|Kaiserstraße
|67722 Langmeil
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6302-9816-0
|Fax:
|+49 (0)6302-9816-190
|E-Mail:
|ir@mobotix.com
|Internet:
|www.mobotix.com
|ISIN:
|DE0005218309
|WKN:
|521830
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2341708
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2341708 08.06.2026 CET/CEST
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