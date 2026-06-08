MOBOTIX Aktie

MOBOTIX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 521830 / ISIN: DE0005218309

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 17:12:33

EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat

08.06.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langmeil, 08. Juni 2026 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Tobias Eiblmeier, hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats am 08. Juni 2026 mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niedergelegt.

Das gerichtliche Verfahren zur Bestellung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats wurde eingeleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Tobias Eiblmeier für die geleistete Zusammenarbeit.


Kontakt:
Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com


Ende der Insiderinformation

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Kaiserstraße
67722 Langmeil
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2341708

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341708  08.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MOBOTIX AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MOBOTIX AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MOBOTIX AG 1,19 0,00% MOBOTIX AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen