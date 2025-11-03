EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE passt Umsatzprognose aufgrund weniger starker Nachfrageerwartungen an

EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SAF-HOLLAND SE passt Umsatzprognose aufgrund weniger starker Nachfrageerwartungen an



Bessenbach (Deutschland), 3. November 2025. Die SAF-HOLLAND SE („SAF-HOLLAND“) passt auf Grundlage der aktualisierten Erwartungen bis Jahresende die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an.

Im nordamerikanischen Truckmarkt, einem wichtigen Absatzmarkt für den Konzern, hat sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt. Hauptursache hierfür sind die anhaltenden Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik, die zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt haben.

Auch in der Region APAC verläuft die Markterholung weniger positiv als erwartet. Besonders im indischen und südostasiatischen Geschäft (insbesondere Vietnam und Thailand) wirkt sich die Zurückhaltung der Kunden mit Endabnehmern in den USA belastend aus. Dagegen zeigte sich die Nachfrage im indischen Inlandsmarkt für Trailer in den vergangenen Monaten moderat positiv.

Im europäischen Trailermarkt konnte sich zuletzt das positive Auftragsmomentum aus dem zweiten Quartal nicht fortsetzen.

Zusätzlich belasten weiterhin negative Währungseffekte die Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 1.700 Mio. Euro und 1.750 Mio. Euro (bisher: rund 1.800 Mio. Euro).

Die Erwartungen in Bezug auf die bereinigte EBIT-Marge* von rund 9,3 % sowie für die Investitionsquote* von bis zu 3,0 % des Konzernumsatzes bleiben unverändert.

Die angepasste Umsatzprognose gilt vorbehaltlich stabiler Wechselkurse sowie weiterer makroökonomischer und geopolitscher Entwicklungen als auch weiterer wesentlicher Änderungen wie zum Beispiel Anpassungen des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Nach vorläufigen Ergebnissen erzielte SAF-HOLLAND in den ersten neun Monaten 2025 erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang um 9,9 % auf 1.308,8 Mio. Euro (Vorjahr 1.452,5 Mio. Euro) bedingt durch die anhaltend schwache Kundennachfrage im Erstausrüstungsgeschäft. Organisch betrachtet – d.h. bereinigt um Währungskurs- und Akquisitionseffekte – verringerte sich der Konzernumsatz im Zeitraum Januar bis September 2025 um 141,0 Mio. Euro bzw. 9,7 %. Währungskursveränderungen wirkten sich zusätzlich mit –1,8 % belastend aus.

Das bereinigte EBIT* sank im Wesentlichen umsatzbedingt um 17,1 % auf 121,1 Mio. Euro (Vorjahr 146,1 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge* entsprach mit 9,3 % (Vorjahr 10,1 %) der Jahresprognose. Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 13,1 % nahezu auf Vorjahresniveau (13,3 %). Zusätzlich belasteten höhere Beschaffungskosten im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich infolge der US-Handelspolitik das Ergebnis. Diese sollen in den kommenden Monaten durch Gegenmaßnahmen wie beispielsweise gezielten Preisanpassungen weitgehend kompensiert werden.

Nach einer verhaltenen Entwicklung im zweiten Quartal verzeichnete SAF-HOLLAND im dritten Quartal 2025 eine deutliche Verbesserung des freien operativen Cashflows*. Dieser stieg sequenziell auf 38,5 Mio. Euro nach 0,9 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025 an und erreichte damit nahezu das Vorjahresniveau von 42,4 Mio. Euro (Q3 2024).

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 13. November 2025 veröffentlicht unter: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Bei den mit * gekennzeichneten Kenngrößen handelt es sich um sog. alternative Leistungskennzahlen. Eine Definition hierzu findet sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 311 ff. Dieser ist unter https://corporate.safholland.com/fileadmin/user_upload/Corporte_Website/Investor_Relations/Financial_Reports/2025/German/SAF-HOLLAND_SE_Geschaeftsbericht_2024.pdf abrufbar.

