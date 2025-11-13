ADLER Aktie

13.11.2025 10:15:03

EQS-AFR: Adler Group S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ADLER Group S.A. / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Adler Group S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

13.11.2025 / 10:15 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Adler Group S.A. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 27, 2025
Address: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Language: English
Date of disclosure: November 27, 2025
Address: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results

13.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxembourg
Luxemburg
Internet: www.adler-group.com

 
End of News EQS News Service

2229280  13.11.2025 CET/CEST

