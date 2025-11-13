ADLER Aktie
WKN DE: A14U78 / ISIN: LU1250154413
|
13.11.2025 10:15:03
EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ADLER Group S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results
