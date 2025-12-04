Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|
04.12.2025 15:48:34
EQS-AFR: Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Medios AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://investors.medios.group/reporting-center
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://investors.medios.group/en/reporting-center
