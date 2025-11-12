Medios Aktie

14,44EUR 1,62EUR 12,64%
Medios

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

12.11.2025 10:42:54

Medios Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal habe nicht überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Cashflow des Spezialpharmaunternehmens habe sich aber stark entwickelt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,30 € 		Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,65%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

