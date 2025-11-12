Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal habe nicht überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Cashflow des Spezialpharmaunternehmens habe sich aber stark entwickelt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14,30 €
Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14,44 €
Abst. Kursziel aktuell:
24,65%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
