15,10EUR
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

Medios Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe im dritten Quartal die Markterwartungen mit dem Umsatz um fünf Prozent übertroffen, schrieb Michael Heider am Dienstgabend. Der Nettogewinn liege sogar um fast ein Viertel über seiner Schätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

