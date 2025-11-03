Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ende der Unsicherheit um die Nachfolge des Firmenchefs sei eine gute Nachricht, schrieb Michael Heider am Montag nach der Nachricht, dass Thomas Meier am 1. Februar 2026 das Amt übernimmt. Damit habe man einen extrem erfahrenen Manager mit starker Historie gefunden. Insbesondere verfüge Meier durch die Führung der Schweizer Bachem über Expertise in der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), was für die Expansionsbestrebungen von Medios relevant sei./rob/ag/ajx
|
09:57
|EQS-News: Thomas Meier becomes new CEO of Medios AG (EQS Group)
|
09:57
|EQS-News: Thomas Meier wird neuer Vorstandsvorsitzender der Medios AG (EQS Group)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.10.25
|EQS-News: Medios AG: Reallocation of Bencis shares (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: Medios AG: Umplatzierung der Aktien von Bencis (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-PVR: Medios AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|12:28
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
