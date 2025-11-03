Medios Aktie

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

03.11.2025 12:28:07

Medios Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ende der Unsicherheit um die Nachfolge des Firmenchefs sei eine gute Nachricht, schrieb Michael Heider am Montag nach der Nachricht, dass Thomas Meier am 1. Februar 2026 das Amt übernimmt. Damit habe man einen extrem erfahrenen Manager mit starker Historie gefunden. Insbesondere verfüge Meier durch die Führung der Schweizer Bachem über Expertise in der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), was für die Expansionsbestrebungen von Medios relevant sei./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 10:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,74 € 		Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
102,92%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:28 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Medios Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.05.25 Medios Buy Deutsche Bank AG
11.04.25 Medios Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
