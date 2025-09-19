Medios Aktie
|13,90EUR
|-0,62EUR
|-4,27%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die attraktive Rendite auf den Free Cash Flow und die Bewertung sollten die Unsicherheiten durch die Veränderungen im Management des Pharmaunternehmens überlagern, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial zum Kursziel von rund 70 Prozent sei hoch./mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,74 €
|
Abst. Kursziel*:
40,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AGmehr Nachrichten
Analysen zu Medios AGmehr Analysen
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Medios Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|13,98
|-3,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11:05
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:04
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|11:02
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:50
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:39
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)