Medios Aktie

13,90EUR -0,62EUR -4,27%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

19.09.2025 11:00:41

Medios Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die attraktive Rendite auf den Free Cash Flow und die Bewertung sollten die Unsicherheiten durch die Veränderungen im Management des Pharmaunternehmens überlagern, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial zum Kursziel von rund 70 Prozent sei hoch./mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,74 € 		Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

