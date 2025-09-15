15.09.2025 16:25:15

EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares
Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

15.09.2025 / 16:25 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 15 September 2025. – In the period from 8 September 2025 up to including 12 September 2025, Deutsche Beteiligungs AG acquired 5,000 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€)
8 September 2025 1,000 24.0128
9 September 2025 1,000 23.8177
10 September 2025 1,000 23.6768
11 September 2025 1,000 23.5827
12 September 2025 1,000 23.4200

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 12 September 2025 amounts to 274,800 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).


15.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.dbag.de

 
End of News EQS News Service

2197698  15.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Aktienmarkt seitwärts tendiert. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen