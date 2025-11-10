Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
10.11.2025 10:30:03
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 hat die Fabasoft AG insgesamt 10.393 Aktien erworben:
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 55.996 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkauf 2025 unter www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2025 veröffentlicht.
Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226854 10.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fabasoft AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.11.25
|Fabasoft-Aktie dreht dennoch klar ins Minus: Deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr (APA)
|
07.11.25
|EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft increases revenue and earnings in the first half of 2025/2026 (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025/2026 (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)