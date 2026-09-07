GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
07.09.2026 14:00:01
EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394880 07.09.2026 CET/CEST
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|Barclays Capital
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|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
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