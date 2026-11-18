GEA Aktie
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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gea nach der Ankündigung einer Wandelanleihe mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick könne die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung von Aktienrückkäufen paradox erscheinen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Dienstag. Sich des Kapitalmarkts zu niedrigen Zinsen zu bedienen, um auf diese Weise innerhalb eines Bilanzjahres interne Kapitalströme zu steuern, erscheine ihm aber durchaus vernünftig./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69,35 €
|
Abst. Kursziel*:
6,71%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
69,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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