GEA Aktie

59,80EUR -1,15EUR -1,89%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

09.03.2026 08:43:51

GEA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,60 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
59,95 € 		Abst. Kursziel*:
-3,92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
59,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,68%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:16 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 GEA Buy UBS AG
05.02.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
