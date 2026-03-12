GEA Aktie
|62,05EUR
|0,45EUR
|0,73%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 57,60 auf 58,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Akash Gupta hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie infolge der Resultate des Anlagenbauers für 2025 seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda vor Restrukturierungsaufwendungen) für 2026 und 2027 etwas an. Er bleibe aber bei seiner Einschätzung, dass der Konzern bei den Margen wohl kaum noch draufsatteln könne. Mittelfristig dürfte das Gewinnwachstum zudem hinter dem Sektordurchschnitt zurückbleiben./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
58,20 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
62,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,43%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
62,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,20%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
