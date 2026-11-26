GEA Aktie
|68,85EUR
|0,10EUR
|0,15%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bei Gesprächen auf der hauseigenen Industrie- und Infrastrukturkonferenz in London habe sich der Anlagenbauer ähnlich optimistisch zu künftigen Wachstumschancen geäußert wie bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gea profitiere weiter von der Nachfrage nach Proteinprodukten, die mindestens ein weiteres Jahr anhalten sollte. Dazu kämen das attraktive Wachstum bei Tablettenpressen und, ein besseres Wachstum im Dienstleistungsgeschäft und die weiter gute Preissetzungsmacht. Der Experte erhöhte mit Blick auf das anhaltende Aktienrückkaufprogramm seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2029 ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 23:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68,45 €
|
Abst. Kursziel*:
3,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
23.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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23.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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23.11.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, buy (EQS Group)
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19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Prof. Dr. Annette G. Köhler, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
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18.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu GEA
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|68,85
|0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research