GEA Aktie
|69,30EUR
|-0,90EUR
|-1,28%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea anlässlich der Wandelanleihe mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Im Zuge einer Wandlung in Aktien könne der Anlagenbauer im Jahr 2031 neue Aktien ausgeben, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Mit den Einnahmen aus dem Bond wolle das Unternehmen wiederum Aktien zurückkaufen, was einigermaßen verwirrend sei. Zugegeben, die Rendite der Anleihen sei niedrig; wenn aber die Einnahmen aus der Anleihe nicht für Zukäufe und Fusionen genutzt würden, dann hätte das Unternehmen auch auf die Nettobarmittel von geschätzten 350 Millionen Euro per Jahresende zurückgreifen können. "Gea scheint einen höheren Bedarf an Barmitteln zu haben, als wir in unserem Bewertungsmodell annehmen", lautet Kuennes Fazit./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69,25 €
|
Abst. Kursziel*:
14,08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
69,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,00%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|GEA Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,35
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|Baader Bank
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|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
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|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
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|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
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|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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