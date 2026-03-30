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Stabilus Aktie

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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

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30.03.2026 10:31:33

EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Stabilus SE / Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 10:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 10. Zwischenmeldung

 

Die Stabilus SE hat im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 insgesamt 26.750 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 17. Dezember 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Januar 2026 mitgeteilt wurde. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittskurs in EUR Gesamtbetrag in EUR
2026-03-23 5.350 15,2964 81.835,74
2026-03-24 5.350 16,0174 85.693,09
2026-03-25 5.350 16,6407 89.027,75
2026-03-26 5.350 16,2839 87.118,87
2026-03-27 5.350 15,8436 84.763,26

 

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 15. Januar 2026 durch die Stabilus SE zurückerworbenen Aktien auf 191.940 Stück.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von Stabilus SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de/investor-relations/aktie#aktienrueckkauf verfügbar.

 

Koblenz, 30. März, 2026

Stabilus SE
Der Vorstand

 


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: group.stabilus.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300158  30.03.2026 CET/CEST

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