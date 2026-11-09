Stabilus Aktie
|14,80EUR
|0,32EUR
|2,21%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers hätten eine bessere Profitabilität gezeigt als erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Freitag. Dies mache Mut, dass die Kostenmaßnahmen wirkten. Die Goodwill-Abschreibung sowie die Senkung der Ziele für 2030 seien überfällig und daher keine große Überraschung gewesen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,64 €
|
Abst. Kursziel*:
50,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,65%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:20
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:20
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Stabilus-Aktie verliert: Konzern reagiert mit Ausblicksdämpfer auf Schwäche in China und Nordamerika (dpa-AFX)
|
06.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Daimler Truck und Stabilus verlieren nach Zahlen - Jost im Plus (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Stabilus SE
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|14,80
|2,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research