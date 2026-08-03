Stabilus Aktie

14,90EUR 0,62EUR 4,34%
Stabilus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 16:28:16

Stabilus SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Jose M Asumendi reduziert in einer am Montag vorliegenden Bewertung des drittes Geschäftsquartals seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die 2026 und 2027 endenden Geschäftsjahre, bedingt durch das schleppende Marktumfeld in der Region Asien-Pazifik. Er sei aber überzeugt, dass der Gasdruckfeder-Spezialist sein Transformationsprogramm erfolgreich umsetze./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,02 € 		Abst. Kursziel*:
99,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101,34%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stabilus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

mehr Analysen
16:28 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 Stabilus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stabilus SE 14,90 4,34% Stabilus SE

Aktuelle Aktienanalysen

17:25 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
16:36 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
16:28 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
16:25 Apple Halten DZ BANK
15:49 Linde Buy UBS AG
15:32 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
15:29 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:22 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:18 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15:18 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:06 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:48 Schaeffler Neutral UBS AG
14:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:42 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:35 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:33 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:31 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:28 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:27 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14:26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
14:26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
14:25 BMW Buy Deutsche Bank AG
14:25 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:23 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
14:19 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
14:18 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
14:18 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:46 OMV Barclays Capital
13:36 ING Group Buy Deutsche Bank AG
13:32 Visa Kaufen DZ BANK
13:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:17 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:13 AXA Buy UBS AG
13:08 National Grid Sell UBS AG
13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:48 PUMA Neutral UBS AG
12:44 DWS Group Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen