Stabilus Aktie
|14,90EUR
|0,62EUR
|4,34%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Jose M Asumendi reduziert in einer am Montag vorliegenden Bewertung des drittes Geschäftsquartals seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die 2026 und 2027 endenden Geschäftsjahre, bedingt durch das schleppende Marktumfeld in der Region Asien-Pazifik. Er sei aber überzeugt, dass der Gasdruckfeder-Spezialist sein Transformationsprogramm erfolgreich umsetze./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,02 €
|
Abst. Kursziel*:
99,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101,34%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
Analysen zu Stabilus SE
|16:28
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:28
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:28
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|14,90
|4,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:25
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16:28
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Apple Halten
|DZ BANK
|15:49
|Linde Buy
|UBS AG
|15:32
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:29
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:22
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:18
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|14:35
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG