Stabilus Aktie
|14,90EUR
|-0,04EUR
|-0,27%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Umsatzrückgänge im Automobilsegment seien vornehmlich auf niedrigere Preise und ein ungünstiges Verhältnis von Kunden und Automodellen in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete sie dagegen das Industriegeschäft des Herstellers von Gasdruckfedern. Zudem seien die Chancen im Bereich Humanoide Roboter klarer geworden./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,02 €
|
Abst. Kursziel*:
46,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,65%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.08.26
|EQS-News: Stabilus SE: Bereinigte EBIT-Marge in Q3 GJ2026 trotz Umsatzrückgang gesteigert – Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen und Nettoverschuldung weiter reduziert (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-News: Stabilus SE: Adjusted EBIT margin increased in Q3 FY2026 despite a decline in revenue – sale of Fabreeka and Tech Products completed and net debt further reduced (EQS Group)
|
02.08.26
|Ausblick: Stabilus SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)