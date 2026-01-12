EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Aktienrückkaufprogramms 2025

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.01.2026 / 09:54 CET/CEST

Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung



Augsburg, den 12. Januar 2026



Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 4.444 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 05.01.2026 1.392 48,0093 06.01.2026 266 47,8357 07.01.2026 683 47,9575 08.01.2026 438 48,2904 09.01.2026 1.665 49,2290



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 38.321Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (



WashTec AG

Der Vorstand



