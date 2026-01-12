WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
12.01.2026 09:54:33
EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG
/ Aktienrückkaufprogramms 2025
Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung
Augsburg, den 12. Januar 2026
Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 4.444 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 38.321Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (ir.washtec.de).
WashTec AG
Der Vorstand
12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258438 12.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WashTec AG
|
09:54
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:54
|EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.12.25
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.12.25
|EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-CMS: WashTec AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu WashTec AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WashTec AG
|49,80
|0,40%