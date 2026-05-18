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18.05.2026 14:27:03

EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 13. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 insgesamt 27.156 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
11. Mai 2026 5.100 13,9766
12. Mai 2026 5.111 14,3357
13. Mai 2026 5.600 14,9632
14. Mai 2026 5.445 14,5536
15. Mai 2026 5.900 14,7983
Summe 27.156 14,5419

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 314.465 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

 

München, 18. Mai 2026

 

Westwing Group SE

Der Vorstand

 


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329176  18.05.2026 CET/CEST

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