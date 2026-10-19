Westwing Aktie

Westwing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 14:17:31

EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 1. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 14:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 insgesamt 29.436 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
12. Oktober 2026 6.600 13,3321
13. Oktober 2026 6.600 13,3890
14. Oktober 2026 6.400 13,5811
15. Oktober 2026 5.061 13,2730
16. Oktober 2026 4.775 13,2965
Summe 29.436 13,3831

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 29.436 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii

abrufbar.

München, 19. Oktober 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com
LEI Code: 529900BN8B4KAHILIX84

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418126  19.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Westwing AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Westwing AG

mehr Analysen
04.02.26 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.24 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Westwing AG 13,25 1,15% Westwing AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen