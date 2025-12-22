CHAPTERS Group Aktie

WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

22.12.2025 12:36:02

EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Edda Heidbrink, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.12.2025 / 12:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Edda
Nachname(n): Heidbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CHAPTERS Group AG

b) LEI
3912001BNTWG0PIZYX13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006618309

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
36,19 EUR 446.156,54 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
36,19 EUR 446.156,54 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.chaptersgroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102630  22.12.2025 CET/CEST





