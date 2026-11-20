CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
|
20.11.2026 09:13:56
EQS-DD: CHAPTERS Group AG: Jan-Hendrik Mohr, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108214 20.11.2026 CET/CEST
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|CHAPTERS Group AG
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