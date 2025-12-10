Circus Aktie

Circus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 10:37:06

EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.12.2025 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jan-Christian
Nachname(n): Heins

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,5000 EUR 10.075,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,5000 EUR 10.075,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102310  10.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten