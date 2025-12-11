EQS-News: Circus gewinnt ersten Kunden aus der Automobilindustrie für KI-Robotik-Integration

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Circus gewinnt ersten Kunden aus der Automobilindustrie für KI-Robotik-Integration

München, 11. Dezember 2025 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / Symbol: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Robotik für autonome Ernährungssysteme, gibt heute bekannt, dass die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH den autonomen CA-1 Roboter zur Mahlzeitenproduktion ab Sommer 2026 zur Unterstützung des Kantinenbetriebs am Standort Sindelfingen einsetzen wird.

Der KI-Roboter wird die Kapazitäten der Kantine zu Spitzenzeiten erhöhen und einen durchgehenden Betrieb für Schichtarbeit sicherstellen.

Das CA-1-System kombiniert Robotik mit KI-Software, um eine vollständig autonome Mahlzeitenproduktion zu realisieren. Mit einer Grundfläche von nur sieben Quadratmetern und einer Kapazität von über 500 Gerichten pro Ladung integriert das System Dosierung, Kochen, Reinigung und Verpackung in einen geschlossenen Prozessablauf. KI-basierte Bedarfsplanung und Echtzeit-Analysen gewährleisten gleichbleibend hohe Qualität, reduzieren Lebensmittelverschwendung und unterstützen die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere CA-1-Plattform künftig den Kantinenbetrieb bei einem der innovativsten Automobilhersteller Europas unterstützt“, sagt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus. „Diese Umsetzung zeigt, wie sich autonome Ernährungssysteme nahtlos in bestehende Abläufe integrieren lassen – als zusätzliche Unterstützung während Stoßzeiten oder Schichtbetrieb, ohne Kantinenpersonal zu ersetzen. So haben Mitarbeitende verlässlichen Zugang zu frischen Mahlzeiten – rund um die Uhr.“

Die Mercedes-Benz Gastronomie GmbH ist das erste Unternehmen der Automobilindustrie, das die Technologie von Circus einsetzt. Die intelligente Bedarfsplanung des CA-1 unterstützt die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens, indem sie Lebensmittelabfälle durch Echtzeitdaten und prädiktive Analysen reduziert.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

