EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.12.2025 / 10:35 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nikolas Nachname(n): Bullwinkel Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Circus SE

b) LEI

98450020CA9F13FUED64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von 40.983 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,2000 EUR 499.983,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,2000 EUR 499.983,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

