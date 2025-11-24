Delignit Aktie

Delignit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZ4B / ISIN: DE000A0MZ4B0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 07:40:05

EQS-DD: Delignit AG: Herr Markus Büscher, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 07:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Markus
Nachname(n): Büscher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Delignit AG

b) LEI
529900AOAGTCLBY59M03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0MZ4B0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,00 EUR 106.360,00 EUR
2,00 EUR 32.562,00 EUR
2,00 EUR 2.146,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,0000 EUR 141.068,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland
Internet: http://www.delignit.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101992  24.11.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delignit AGmehr Nachrichten