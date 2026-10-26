Ernst Russ Aktie

Ernst Russ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16107 / ISIN: DE000A161077

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26.10.2026 15:49:41

EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

26.10.2026 / 15:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Joseph
Last name(s): Schuchmann

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Ernst Russ AG

b) LEI
529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161077

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
9.00 EUR 1,800.00 EUR
9.00 EUR 29,475.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
9.0000 EUR 31,275.0000 EUR

e) Date of the transaction
23/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC: XGAT


26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Germany
Internet: www.ernst-russ.de
LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76



 
End of News EQS News Service




107660  26.10.2026 CET/CEST





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Ernst Russ AG 9,02 0,89% Ernst Russ AG

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