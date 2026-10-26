Ernst Russ Aktie

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WKN DE: A16107 / ISIN: DE000A161077

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26.10.2026 15:49:40

EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.10.2026 / 15:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Joseph
Nachname(n): Schuchmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ernst Russ AG

b) LEI
529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,00 EUR 1.800,00 EUR
9,00 EUR 29.475,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,0000 EUR 31.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC: XGAT


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet: www.ernst-russ.de
LEI Code: 529900MP0OZ3LL80MX76



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107660  26.10.2026 CET/CEST





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