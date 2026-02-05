Exasol Aktie

05.02.2026 14:01:25

EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.02.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jörg
Nachname(n): Tewes

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
EXASOL AG

b) LEI
529900ZPF6KHG6O3GY79 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LR9G9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,560 EUR 4.352,00 EUR
2,690 EUR 22.058,00 EUR
2,640 EUR 26.664,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,6537 EUR 53.074,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XGAT
MIC: TGAT


05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103116  05.02.2026 CET/CEST





