Exasol Aktie
WKN DE: A0LR9G / ISIN: DE000A0LR9G9
|
05.02.2026 14:01:25
EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstraße 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103116 05.02.2026 CET/CEST
