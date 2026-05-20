EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.05.2026 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: David Nachname(n): Schirm

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Gabler Group AG

b) LEI

391200E0ZR3VLW4EM351

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A421RZ9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41,6000 EUR 50.485,4369 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 41,6000 EUR 50.485,4369 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade Republic Bank MIC: TRBX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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