Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
|
02.07.2026 12:30:45
EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Internet:
|www.gablergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105894 02.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gabler
|
02.07.26
|EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, buy (EQS Group)
|
02.07.26
|EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-News: Gabler Group Strengthens Its Role as a Technology Partner to European Navies with Order Worth Approximately EUR 17 Million (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-News: Gabler Group baut Rolle als Technologiepartner europäischer Marinen mit Auftrag im Wert von rund EUR 17 Mio. weiter aus (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-News: Gabler Group stärkt Position im Bereich Subsea Communication and Data mit Auftrag einer europäischen Marine (EQS Group)
|
23.06.26
|EQS-News: Gabler Group Strengthens Position in Subsea Communication and Data with Contract Award from a European Navy (EQS Group)
|
20.05.26
|EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, buy (EQS Group)
|
20.05.26
|EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf (EQS Group)