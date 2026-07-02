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WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9

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02.07.2026 12:30:45

EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.07.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Schirm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gabler Group AG

b) LEI
391200E0ZR3VLW4EM351 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A421RZ9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,4300 EUR 30.352,4500 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,4300 EUR 30.352,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Trade Republic Bank
MIC: TRBX


02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Internet: www.gablergroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105894  02.07.2026 CET/CEST





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