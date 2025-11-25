IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
25.11.2025 08:13:01
EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102026 25.11.2025 CET/CEST
|
08:13
|
08:13
|
08:11
|
08:11
|
24.11.25
|EQS-News: IVU.rail steuert gesamten Schienenverkehr in Adelaide (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-News: IVU.rail in production to optimize all rail and tram operations in Adelaide (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-Adhoc: IVU appoints Petra Meiser as CFO to the Executive Board (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-Adhoc: IVU beruft Petra Meiser als CFO in den Vorstand (EQS Group)
