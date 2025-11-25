IVU Traffic Aktie

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

25.11.2025 08:13:01

EQS-DD: IVU Traffic Technologies AG: Oliver Grzegorski, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 08:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Grzegorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsbereichsleiter Rail, Prokurist

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
IVU Traffic Technologies AG

b) LEI
3912003JRJW9PA9BPQ22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007448508

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,2000 EUR 5.252,00 EUR
20,2000 EUR 6.544,80 EUR
20,2000 EUR 848,40 EUR
20,1000 EUR 844,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,1937 EUR 13.489,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE
MIC: AQEU


25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet: www.ivu.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102026  25.11.2025 CET/CEST





