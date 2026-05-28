Stabilus Aktie

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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

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28.05.2026 08:49:01

EQS-DD: Stabilus SE: David Sabet, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.05.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: David
Nachname(n): Sabet

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Stabilus SE

b) LEI
529900JOSL94HJN4VZ28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000STAB1L8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,7721 USD 95.551,66 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,7721 USD 95.551,66 USD

e) Datum des Geschäfts
25.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet: group.stabilus.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105124  28.05.2026 CET/CEST





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