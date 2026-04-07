Stabilus Aktie
|16,40EUR
|0,30EUR
|1,86%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bereits mit den am 4. Mai anstehenden Zahlen des Autozulieferers zum zweiten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang im Jahresvergleich, organisch aber auch währungsbedingt. Nach wie vor schwächele hauptsächlich der Bereich Automotive Powerise, insbesondere in Asien und China, wo Absatzmengen und Preise aufgrund eines ungünstigen Kundenmixes und verstärkten lokalen Wettbewerbs weiterhin unter Druck stünden./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 14:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
15,56 €
Abst. Kursziel*:
92,80%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
16,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
82,93%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
Analysen zu Stabilus SE
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|02.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital