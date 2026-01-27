Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartal habe das Jahr für den Autozulieferer erwartungsgemäß schleppend begonnen, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stabilus SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
18,58 €
Abst. Kursziel*:
82,99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
18,46 €
Abst. Kursziel aktuell:
84,18%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
