HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Absatzmengen unveränderte bereinigte operative Ergebnismarge sei ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich die Kostensenkungsmaßnahmen allmählich auszahlten. Die fortgesetzte Schwäche des Automobilgeschäfts spiegele zugleich den starken Wettbewerb wider und deute auf Gegenwind hin, wenn Stabilus im zweiten Halbjahr das Geschäft mit Türantrieben hochfahren werde. Der laufende Aktienrückkauf könnte eine Neubewertung der Aktie aber unterstützen./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:07 / GMT

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