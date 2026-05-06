Stabilus Aktie
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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Absatzmengen unveränderte bereinigte operative Ergebnismarge sei ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich die Kostensenkungsmaßnahmen allmählich auszahlten. Die fortgesetzte Schwäche des Automobilgeschäfts spiegele zugleich den starken Wettbewerb wider und deute auf Gegenwind hin, wenn Stabilus im zweiten Halbjahr das Geschäft mit Türantrieben hochfahren werde. Der laufende Aktienrückkauf könnte eine Neubewertung der Aktie aber unterstützen./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,14 €
|
Abst. Kursziel*:
45,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,41%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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