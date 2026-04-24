Stabilus Aktie
|17,20EUR
|-0,38EUR
|-2,16%
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,66 €
|
Abst. Kursziel*:
41,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Analysen zu Stabilus SE
|08:17
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
