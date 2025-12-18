EQS-News: centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

centrotherm international Aktie
centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat
Blaubeuren, 18. Dezember 2025 – Im Zuge der neuen Aktionärsstruktur haben die Aufsichtsratsmitglieder der centrotherm international AG („Gesellschaft“ oder „centrotherm“) Hans-Hasso Kersten und Dr. Xinan Jia mit Wirkung vom 17. Dezember 2025 ihre Mandate niedergelegt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Robert M. Hartung bleibt als Mitglied weiterhin im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten.
Der Vorstand der Gesellschaft wird unverzüglich die gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beim Amtsgericht Ulm beantragen. Die Gesellschaft rechnet im Januar 2026 mit einer entsprechenden Nachbesetzung durch das Gericht. Die unter der Kontrolle des Fonds Ardian Semiconductor stehende neue Hauptaktionärin wird zukünftig im Aufsichtsgremium mit zwei Mitgliedern vertreten sein.
Robert M. Hartung: „Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danke ich den beiden ausscheidenden Mitgliedern für ihre wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Beide haben maßgeblich dazu beigetragen, den Vorstand mit ihrer Expertise bei der Neuausrichtung der Gesellschaft zu unterstützen.“
Dr. Xinan Jia ist centrotherm seit 2006 verbunden und war in verschiedenen Leitungsfunktionen in Asien tätig, ehe er 2018 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Hans-Hasso Kersten begleitete die Gesellschaft seit Anfang 2014 und war auch im Prüfungsausschuss als Vorsitzender vertreten.
Über centrotherm international AG
Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft – GREEN | SMART | EFFICIENT.
